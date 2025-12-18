GROSSETO – Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme e salvare la vita ad una donna di 80 anni il cui appartamento era preso fuoco. L’incendio si è sviluppato in un condominio nella zona delle Gemme a Grosseto.

A mezzanotte la coppia, che era stata a cena fuori, rientrando ha notato il fuoco che usciva da sotto. Nessuno rispondeva. La donna che vive all’interno stava dormendo e non si era accorta di nulla.

Hanno chiamato i soccorsi, nel frattempo hanno continuato a bussare. Fortunatamente la signora li ha infine sentiti e nonostante il fumo e il forte odore di bruciato è riuscita ad aprire la porta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Croce rossa che ha preso in carico la signora trasferendola in ospedale a Grosseto.