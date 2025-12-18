MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima si avviano verso la conclusione i lavori portati avanti da Acquedotto del Fiora sul serbatoio a servizio di Niccioleta e sull’impianto di sollevamento di Pian dei Mucini.

Gli interventi, finalizzati a risolvere le criticità dovute alle perdite e recuperare risorsa idrica per il territorio, hanno riguardato l’impermeabilizzazione delle vasche di accumulo sia del serbatoio di Niccioleta sia di quella a servizio del sollevamento di Pian dei Mucini, che ora sono pronte per essere messe in esercizio. Per questa fase non è possibile operare ad acqua aperta; sarà necessario quindi chiudere temporaneamente il flusso idrico nella giornata di lunedì 22 dicembre, quando contestualmente verrà effettuato anche il rifacimento del piping presso il sollevamento di Pian dei Mucini, riunendo gli interventi in un’unica giornata così da ridurre il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini.

Pertanto, in tale data dalle 8.30 alle 14.30 si verificheranno abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Ghirlanda zona rurale, Pian dei Mucini, tutta la frazione di Niccioleta, Niccioleta Vecchia, Santa Costanza, le Piane, zona Prata alta e strada provinciale del Cerro Balestro. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.