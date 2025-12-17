CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non si ferma la corsa dell’Under 17 Lo Scoiattolo: al Casa Mora nell’ottavo turno di campionato, il Castiglione supera per 9-3 il Sarzana, e vola in testa alla classifica. I ragazzi di Massimo Bracali hanno condotto sempre la gara chiudendo già il primo tempo sul 4-0. Mattatore di serata Filippo Agresti autore di 4 gol, due per tempo. In rete anche Diego Bracali, doppietta e Rosadini, Bechini e Turbanti. Nel prossimo turno Lo Scoiattolo osserverà il turno di riposo, e tornerà a giocare l’11 gennaio a Viareggio contro i Pumas B.

U17 Lo Scoiattolo Castiglione-Sarzana 9-3

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Filippo Bagnoli, Massimo Stoluto, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

SARZANA: Cristian Grossi, (Alexander Krocka); Kevin Farina, Paolo Gerbi, Luigi Fabbi, Brian Guida, Gregorio Tonelli, Federico Lagomarsini, Giulio Tonacci. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (4-0) 6’03 e 9’28 Agresti (C), 11’56 D.Bracali (C), 14’21 Rosadini (C); st 1’43 Gerbi (S), 5’25 D.Bracali (C), 13’08 Agresti (C), 14’25 Turbanti (C), 14’02 Tonacci (S), 16’22 Bechini (C), 16’51 rig. Farina (C), 18’24 Agresti (C).

Under 17 zona 4 – 8a giornata 7/15 dicembre

Lo Scoiattolo Castiglione-Sarzana 9-3

Pumas Viareggio A-Cgc Viareggio 13-0

Riposa Pumas Viareggio B

La classifica

Castiglione (7) 18 punti; Pumas Viareggio A (6) 15; Sarzana (6) 9; Cgc Viareggio (7) 3; Pumas Viareggio B (6) 0

Under 17 zona 4 – 9a giornata 18/21 dicembre

Pumas Viareggio A-Pumas Viareggio B

Cgc Viareggio-Sarzana

Riposa Lo Scoiattolo Castiglione