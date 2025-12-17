FOLLONICA – Su disposizione del presidente del Consiglio Aloisi Alberto è stato convocato il Consiglio comunale per il lunedì 22 dicembre alle 9. Si terrà in presenza presso la sala consiliare.

Di seguito l’Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

2. Interrogazione 7 – Chiarimenti sulla gestione dell’ippodromo e sull’eventuale comunicazione al Masaf per il calendario corse 2026.

3. Interpellanza 84 – Richiesta di chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese in occasione del consiglio comunale del 5 dicembre circa presunti fatti aventi “risvolti piuttosto gravi”.

4. Domanda d’ attualità comunità energetiche rinnovabili, riduzione delle risorse Pnrr e stato delle iniziative del comune di Follonica.

5. Proposta 76 – Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 175/2016 – anno 2025. Partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024.

6. Proposta 78 – Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie e determinazione del prezzo di cessione-concessione per l’anno 2026.

7. Proposta 79 – Addizionale comunale Irpef anno 2026 – conferma aliquota.

8. Proposta 80 – Modifiche al regolamento tassa sui rifiuti – Tari.

9. Proposta 81 – Regolamento per la concessione di agevolazioni Tari a favore di aperture di nuovi esercizi commerciali ed attività di servizi – approvazione.

10. Proposta 82 – Regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente – approvazione.

11. Proposta 83 – Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028.

12. Odg “Adesione del comune alla disability card europea, promozione dell’ accessibilità territoriale e riconoscimento di priorità anche per i turisti” trasmesso da parte dei consiglieri e consigliere Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella, Emanuele Betti, Francesco Ciompi.

È possibile seguire il Consiglio Comunale in streaming accedendo al canale YouTube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams