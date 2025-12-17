CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è spenta a 91 anni, Enrica Angiolini Guidi, lasciando un vuoto profondo nella comunità e nel settore turistico locale. Enrica era una figura storica dell’accoglienza turistica maremmana, cuore pulsante e anima dell’Hotel Miramare di Castiglione della Pescaia.

Ad esprimere profondo cordoglio anche Confcommercio Grosseto. «La scomparsa di Enrica lascia un vuoto immenso – dichiarano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore di Confcommercio Grosseto –. La sua dedizione, la sua energia e la passione con cui ha portato avanti per decenni l’attività alberghiera sono un esempio luminoso per tutti noi. Siamo grati per il contributo che ha dato non solo al settore turistico, ma anche alla vita sociale e culturale del territorio».

Oltre al suo impegno professionale, Enrica era nota anche per la sua dedizione al volontariato: è stata la “prima fatina” di Insieme in Rosa Onlus, associazione impegnata nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno, guidata oggi da sua figlia Donatella, presidente dell’associazione. La sensibilità, l’empatia e l’altruismo che ha trasmesso sono stati un esempio per tutti. Così come la sua inventiva, l’attenzione verso gli altri e la capacità di innovare hanno reso l’Hotel Miramare un luogo simbolo di ospitalità autentica.

Confcommercio Grosseto si unisce al dolore della famiglia Guidi ed esprime le più sentite condoglianze a Donatella e a suo marito Paolo Pieraccini, consigliere di Confcommercio e membro della famiglia che gestisce l’Hotel Miramare. Al loro fianco, il cordoglio commosso del Direttivo e di tutto lo staff di Confcommercio Grosseto.

I funerali di Enrica Guidi si terranno domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Castiglione della Pescaia.