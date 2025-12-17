CAPALBIO – Incidente stradale sulla statale Aurelia, tra Capalbio e Ansedonia, in zona La Torba.

Si sono scontrate due auto e sul posto sono arrivati i soccorsi. Ad essere rimasto ferito un ragazzo ventenne, che è stato portato via in ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo anche i carabinieri per capire la dinamica dell’incidente e il soccorso stradale Battisti, che si è occupato di rimuovere le vetture. La corsia è rimasta temporaneamente chiusa al traffico fino alla rimozione dei veicoli.