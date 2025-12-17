GROSSETO – Fa sei su sei lo Scarlino che nel girone Nord del campionato di calcio Uisp continua la sua corsa domando all’inglese (2-0) il sempre ostico Venturina. Tiene il passo il Montemazzano che dilaga 0-3 sul campo dell’Atletico Grosseto. Prova di forza per il Torniella che vince 0-4 a Boccheggiano e sale al terzo posto. Primo successo stagionale per il Gavorrano, 1-3 sul campo dell’Etrusca Vetulonia.

Una squadra a punteggio pieno anche nel girone Sud: è il Sant’Angelo Scalo che ottiene il quinto successo consecutivo con il netto 0-3 di Seggiano. Resta in scia il Talamone, che sbanca 1-3 Alberese, che raggiunge al secondo posto il Paganico (che ha una partita in più), sconfitto dall’ottimo Montemerano (3-2). Secondo successo stagionale per il Maglianosant’Andrea, 1-0 all’Argentario; unico pareggio di giornata l’1-1 tra Polverosa e Granducato del Sasso.

GIRONE NORD

Risultati

Pol. Etrusca Vetulonia-Bagno Di Gavorrano 1-3

La Disperata Scarlino-Venturina 2-0

Boccheggiano-Pol Roccastrada Torniella 0-4

Atletico Grosseto-Montemazzano 0-3

Classifica

La Disperata Scarlino 18 Punti; Montemazzano 15; Pol Roccastrada Torniella 11; Venturina 10; Lido Oasi 9; Serrazzano 7; Bagno Di Gavorrano 4; Pol. Etrusca Vetulonia 3; Atletico Grosseto 1; Boccheggiano -1

Prossime gare

Bagno Di Gavorrano-Venturina Mer 21/Ge 21:00 Gavorrano

Atletico Grosseto-Boccheggiano Lun 22/Dic 21:00 Casotto Pescatori

Serrazzano-Lido Oasi F.C. Mer 21/Ge 15:00 Serrazzano – L

Pol Roccastrada Torniella-Montemazzano Lun 12/Gen 21:00 Torniella

Lido Oasi-Boccheggiano Lun 12/Gen 21:00 Batignano

Venturina-Serrazzano Lun 12/Gen 21:00 Venturina (V.Ma

Bagno Di Gavorrano-La Disperata Scarlino Lun 12/Gen 21:00 Gavorrano

Pol. Etrusca Vetulonia-Atletico Grosseto Sab 10/Gen 15:00 Buriano

GIRONE SUD

Risultati

Alberese-Sportingclub Talamone 1-3

Polverosa-Granducato Del Sasso 1-1

Maglianosant’Andrea-Argentario Amatori 1-0

Seggiano-S. Angelo Scalo 0-3

Pol. Montemerano-Paganico 3-2

Classifica

S. Angelo Scalo 15 punti; Sportingclub Talamone, Paganico 12; Pol. Montemerano 9; Granducato Del Sasso 8; Maglianosant’andrea, Argentario Amatori 6; Seggiano 5; Polverosa, Alberese 2

Prossime gare

Sportingclub Talamone-Granducato Del Sasso Gio 15/Gen 21:00 Fonteblanda

Alberese-Maglianosant’Andrea Lun 22/Dic 21:00 Alberese

S. Angelo Scalo-Argentario Amatori Lun 22/Dic 21:00 S.Angelo Scalo

S. Angelo Scalo-Paganico Lun 12/Gen 21:00 S.Angelo Scalo

Maglianosant’andrea-Seggiano Lun 12/Gen 21:00 S.Andrea

Granducato Del Sasso-Argentario Amatori Sab 10/Gen 15:00 Sasso D’ombro

Sportingclub Talamone-Polverosa Lun 12/Gen 21:00 Fonteblanda

Alberese-Pol. Montemerano A.S.D. Lun 12/Gen 21:00 Alberese