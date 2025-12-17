SCARLINO – La mancata apertura del tavolo di contrattazione integrativa al Comune di Scarlino, preoccupa molto la Fp Cgil e Uil Fpl di Grosseto, che hanno ripetutamente sollecitato l’amministrazione comunale anche tramite le proprie Rsu.

A oggi, nessuna convocazione è pervenuta alle organizzazioni sindacali, in evidente contrasto con gli obblighi previsti dal Ccnl Funzioni Locali che impongono la costituzione del fondo per le risorse decentrate entro il mese di aprile e l’avvio immediato del confronto sindacale.

«Il Comune di Scarlino è rimasto l’ultima ruota del carro degli enti locali della provincia di Grosseto – dicono Fp Cgil e Uil Fpl -. Al 15 dicembre, infatti, la giunta guidata dalla sindaca Travison è l’unica a non aver ancora costituito il fondo per le risorse decentrate, a partire dal quale grazie alla contrattazione integrativa viene definito il salario accessorio. Un’omissione inaccettabile, che oltretutto dà la misura della considerazione in cui viene tenuto il lavoro dei dipendenti comunali».

«La situazione è ancora più grave se si considera che negli altri comuni della provincia di Grosseto le procedure per costituire il fondo e per la contrattazione integrativa non hanno avuto particolari intoppi mentre Scarlino rappresenta un’eccezione che a questo punto è difficile capire se dipenda da incompetenza, o da una scelta politica – proseguono le due sigle sindacali -. In assenza degli atti necessari e della successiva contrattazione, infatti, le risorse destinate al salario accessorio non possono essere correttamente utilizzate. E si profila il rischio che le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Scarlino vedano compromessi diritti economici loro dovuti dal contratto nazionale».

«Ricordiamo infatti che le risorse devono essere contrattate ogni anno. Risorse che hanno un peso specifico significativo, considerati l’impatto dell’inflazione e la perdita di potere d’acquisto».

Per la Fp Cgil e Uil Fpl Grosseto il disinteresse mostrato dall’amministrazione è sconcertante, ancora di più alla luce delle precise scadenze fissate dalle norme. Il mancato rispetto di tali scadenze configura un inadempimento degli obblighi contrattuali dell’ente, con possibili ripercussioni sui servizi e sul clima interno agli uffici comunali.

«Chiediamo pertanto all’amministrazione di Scarlino un immediato cambio di passo con la rapida adozione degli atti di costituzione del fondo e la contestuale convocazione del tavolo di contrattazione con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative – concludono Fp Cgil e Uil Fpl – Se entro pochi giorni non sarà stabilito un calendario di incontri, non esiteremo a proclamare lo stato di agitazione del personale, che è stufo di subire questi comportamenti inqualificabili».