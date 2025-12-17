FOLLONICA – Domanda d’attualità in Consiglio comunale per chiedere chiarezza sulle scelte dell’Amministrazione e sul futuro della transizione energetica a Follonica. A presentarla i gruppi di opposizione Partito Democratico, Andrea Pecorini sindaco, Follonica a Sinistra.

“Le comunità energetiche rinnovabili sono lo strumento che permette ai cittadini di avere un ruolo attivo nella produzione e nella condivisione dell’energia e rappresentano uno dei pilastri di qualsiasi politica urbana che voglia dirsi davvero moderna, inclusiva e orientata al futuro – affermano i consiglieri e le consigliere Mirjam Giorgieri, Francesca Stella, Andrea Pecorini, Emanuele Betti e Francesco Ciompi -. Eppure, oggi, a Follonica sembrano essere completamente scomparse dai radar, mentre l’inerzia dell’Amministrazione appare sempre più evidente”.

“Negli ultimi mesi si è costruita una narrazione forte attorno all’Urban Center: un luogo pensato per immaginare la città che verrà, per parlare di sostenibilità, comunità, rigenerazione urbana. Una narrazione ambiziosa, che richiama parole chiave importanti e condivisibili – affermano i tre gruppi di opposizione -. Alla prova dei fatti, però, alle parole non stanno seguendo gli atti. Una città che parla di futuro non può fermarsi proprio sull’energia, che è uno degli strumenti più concreti e immediati per migliorare la vita delle persone, ridurre le bollette, contrastare la povertà energetica e costruire coesione sociale. Le comunità energetiche rinnovabili erano già una scelta politica chiara per Follonica nel 2023, quando il Comune annunciava l’avvio di un percorso di transizione ecologica “dal basso”, rilanciato anche con un convegno pubblico dedicato. In quell’occasione si parlava di energia condivisa, incentivi, benefici sociali e ambientali, di una città che voleva essere protagonista del cambiamento”.

“Oggi, invece, l’assessore all’Ambiente Baietti, in quota Fratelli d’Italia, sembra non mostrare alcun interesse per le comunità energetiche, in piena coerenza con un Governo che, a livello nazionale, sta tagliando drasticamente le risorse del Pnrr destinate alle Cer. È per questo che abbiamo presentato una domanda d’attualità in Consiglio comunale: per chiedere cosa stia facendo davvero l’Amministrazione, oltre la narrazione, per non disperdere anni di lavoro e per non perdere un’occasione concreta per la città – vanno avanti Pd, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini Sindaco -. Nel maggio 2025 la maggioranza ha bocciato una mozione che chiedeva semplicemente di fare delle comunità energetiche una priorità amministrativa. Una bocciatura arrivata su esplicita richiesta dell’assessore Baietti, che intervenne al posto dei gruppi di maggioranza imponendo un voto contrario compatto. Una scelta che oggi appare ancora più grave, perché non esiste rigenerazione urbana senza una politica energetica coraggiosa”.

“In quell’occasione fu detto che l’Amministrazione non aveva bisogno di una mozione dell’opposizione per lavorare sul tema. Ma oggi, a distanza di mesi, senza alcun passo avanti concreto, la domanda è inevitabile: cosa può dire adesso questa Giunta?

Il tempo sta passando inesorabilmente e la possibilità di accedere a finanziamenti nazionali si sta riducendo sempre di più. Il sindaco abbia almeno il coraggio della chiarezza: dica alla città se l’Urban Center è stato soprattutto un esercizio comunicativo, mentre nei fatti una parte rilevante della Giunta sta seguendo una linea opposta, fatta di inerzia e di rinunce, come dimostra il caso delle comunità energetiche”.

“Fuori dai social c’è la realtà e il rischio che corre Follonica è evidente – concludono -: una città raccontata come innovativa, ma amministrata con il freno tirato”.