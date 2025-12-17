GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 17 dicembre 2025

Ariete brillante: oggi sai farti valere con intelligenza.

Toro rilassato: scegli bene con chi stare.

Gemelli comunicativo: ma oggi ascolti anche di più.

Cancro affettuoso: dai molto, ma ricevi altrettanto.

Leone, segno del giorno, sarà fiero, determinato, magnetico: oggi sei un punto di riferimento anche per gli altri.

Consiglio escursione: sali fino alla Torre di Cala Civette: tra roccia, mare e vento, la vista è degna del tuo spirito regale.

Vergine attenta: ma oggi ti concedi un po’ di leggerezza.

Bilancia socievole: belle energie nei rapporti.

Scorpione profondo: ma più aperto del solito.

Sagittario positivo: oggi tutto gira nel verso giusto.

Capricorno concreto: organizzi le prossime settimane.

Acquario ispirato: hai un’intuizione geniale.

Pesci sensibile: ma oggi sai dosare le emozioni.