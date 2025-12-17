STICCIANO SCALO – Torna un grande classico del nostro giornale, #iltourdeipresepi, il viaggio che IlGiunco.net farà insieme ai suoi lettori alla scoperta dei presepi che vengono allestiti nelle parrocchie, nelle case e nelle sedi di aziende e associazioni.

Nella foto il presepe di Paolo da Sticciano Scalo, nel comune di Roccastrada. Anche questo presepe partecipa a #ilTourdeiPresepi.

Qui trovi tutti i presepi del nostro tour: www.ilgiunco.net/tag/iltourdeipresepi/.

Per partecipare: inviate le foto dei vostri presepi a [email protected], indicando di dove siete e l’autore del presepio.

IMPORTANTE: le foto devono essere orizzontali come quella che vedete in questo articolo.