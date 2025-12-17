GROSSETO – Il marketing non sempre si fa notare, ma incide ogni giorno sulle scelte delle imprese e dei consumatori. È partendo da questa riflessione che prende forma la nuova puntata de Il tempo di un caffè, il format de Il Giunco che in quattro minuti prova a raccontare il territorio attraverso le voci di chi lo vive e lo interpreta professionalmente. Davanti a due caffè, questa volta, si è seduto Marco Gasparri, direttore dello studio Kalimero, per parlare di marketing ed economia.

Al centro della conversazione c’è Marketing antipatico, la rubrica che Gasparri firma su Il Giunco. Un titolo che nasce da una scelta precisa. «Il marketing come disciplina non è mai troppo simpatico – spiega – soprattutto in Maremma, dove non sempre è conosciuto fino in fondo. L’idea della rubrica è proprio quella di divulgare il senso del marketing e la sua importanza, non solo per le aziende ma anche per i consumatori».

Lo sguardo si allarga poi allo stato dell’economia locale e al rapporto tra imprese e comunicazione. «In 25 anni abbiamo visto un’evoluzione lenta ma costante. Oggi il marketing è più diffuso rispetto al passato, ma non quanto dovrebbe, soprattutto tra le piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto economico del territorio e che ne trarrebbero grandi benefici».

Il cambiamento più evidente degli ultimi anni è stato quello legato al digitale. «Ho iniziato quando i marchi si realizzavano con la pennacchina – racconta Gasparri – oggi è tutto remoto. Internet prima e i social poi hanno rivoluzionato il marketing in positivo, perché anche una piccola impresa, con budget contenuti, può fare una buona promozione e raggiungere mercati che prima erano impensabili».

La sfida più recente, però, è rappresentata dall’intelligenza artificiale. «È lo scalino successivo, che in parte abbiamo già iniziato a salire. Oggi i motori di ricerca restituiscono sempre più risultati generati dall’intelligenza artificiale, ma molte aziende non sono pronte. I siti non sono ottimizzati per le nuove logiche della SERP di Google e vanno ripensati tecnicamente e reindicizzati. È un passaggio decisivo e su questo stiamo lavorando con risultati importanti anche in Maremma».

Il prossimo appuntamento è alla prossima puntata, sempre in quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

