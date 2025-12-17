GROSSETO – Un’enogastronomia d’eccellenza è la base per un turismo di qualità, linfa vitale dell’economia locale. Questo Confesercenti lo sa bene, per questo da anni si batte per valorizzare la ristorazione locale con molti percorsi differenti che corrono paralleli e a volte si incontrano.

Se da quasi dieci anni l’associazione di categoria degli esercenti porta avanti il progetto Girogustando che fa incontrare cuochi di differenti parti d’Italia sotto il cappello di Vetrina Toscana, a questo percorso di crescita si è aggiunto il progetto ambizioso del raggiungimento dell’Igp per il Tortello maremmano.

Su questo percorso Confesercenti sta puntando con decisione, ultimamente anche grazie al contributo degli studenti dell’Its Eat Academy – eccellenza agroalimentare Toscana. Gli studenti Its eat stanno infatti svolgendo parte del tirocinio curriculare del percorso Its “Food marketing & export management” presso la sede dell’associazione di categoria, e collaborano attivamente alla realizzazione di questo progetto: nella ricerca della documentazione necessaria, mappando il territorio dal punto di vista delle realtà produttive del Tortello maremmano. Gli otto studenti Its coinvolti nel progetto hanno anche incontrato nei giorni scorsi Roberto Delli, produttore locale con l’azienda Pastai in Maremma e vicepresidente dell’associazione del Tortello maremmano.

“La collaborazione con Confesercenti consente ai nostri studenti Its Eat di lavorare concretamente su un progetto territoriale e costituisce un’opportunità di crescita professionale, sia in termini di competenze sia di relazioni per i giovani; rappresenta anche un’opportunità di fare rete tra i soggetti del territorio che operano per lo sviluppo del settore agroalimentare locale” sottolinea la direttrice di Its Eat Academy, Paola Parmeggiani.

Il rapporto stretto fra valorizzazione enogastronomica e Confesercenti non si conclude qui, infatti due sono stati gli eventi all’interno dell’edizione 2025 di Girogustando che l’associazione di categoria ha portato all’interno dell’Istituto enogastronomico di Grosseto: il pranzo che ha chiuso idealmente la stagione, almeno per quanto riguarda gli eventi aperti al pubblico, nel 2025, dove i ragazzi sono diventati la brigata di cucina dei due chef realizzando un menù completo dall’antipasto al dolce, lavorando gli ingredienti forniti da Sapori di Toscana; e successivamente la cooking lesson dello chef Sandro Signori, uno degli ambasciatori del nostro tortello, che si è cimentato nell’insegnare alla quarta dell’istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena di Grosseto a realizzare il re della cucina maremmana. In una interessante lezione culinaria in cui Signori ha spiegato la giusta dose di acqua farina e uova per la pasta, cosa mettere nel ripieno e le molte varianti che vedono unire alla ricotta bietole, spinaci, borragine e persino ortica. I ragazzi, dopo aver ascoltato e visto lo chef al lavoro si sono cimentati in prima persona per realizzare tortelli a regola d’arte e come tradizione comanda, perché “il futuro dell’enogastronomia locale non può che vedere protagonisti le future generazioni che si stanno formando negli istituti di eccellenza del nostro territorio, e siamo orgogliosi che questo si possa realizzare anche grazie all’impegno di Confesercenti Grosseto” il commento finale di Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto.