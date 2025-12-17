GROSSETO – Gioventù Nazionale Grosseto, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, promuove per sabato 20 dicembre una raccolta di prodotti alimentari e beni di prima necessità destinata alle famiglie bisognose della città di Grosseto e del territorio provinciale.

I ragazzi e ragazze di Gioventù Nazionale saranno presenti con un gazebo dedicato in Corso Carducci (zona Chalet), dalle ore 10.30 alle 12.30, per accogliere cittadini e sostenitori che vorranno contribuire con una donazione di prodotti. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza

“L’iniziativa – spiegano i ragazzi di Gioventù Nazionale – nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi sta vivendo un momento di difficoltà, in un periodo particolarmente delicato come quello che precede le festività natalizie. Anche un piccolo gesto può trasformarsi in un segno di vicinanza e solidarietà reale verso il prossimo”.

“Donare – proseguono da Gn – significa partecipare attivamente alla vita della comunità, condividendo valori di attenzione, responsabilità e aiuto reciproco. Ogni contributo, anche il più semplice, può fare la differenza per chi si trova in una situazione di bisogno”.

“Gioventù Nazionale Grosseto invita quindi cittadini, famiglie e giovani a fermarsi al gazebo, portare un bene di prima necessità e vivere insieme un momento di partecipazione, comunità e solidarietà, nel vero spirito natalizio”, termina la nota.