ALBERESE – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:46, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un autofurgone in transito sulla Strada Statale Aurelia, in corsia sud, nei pressi dello svincolo per Alberese.

Il mezzo, che trasportava bombole di acetilene, per cause attualmente in corso di accertamento ha sviluppato fiamme durante la marcia. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto e di Orbetello, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e al raffreddamento delle bombole, particolarmente instabili se esposte a elevate temperature.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione stradale è stata regolata dalla Polizia Stradale di Orbetello.

La sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha inoltre inviato una ulteriore squadra con un apposito contenitore per il posizionamento delle bombole, al fine di garantirne il continuo raffreddamento e la definitiva messa in sicurezza.

Non si registrano feriti.