FOLLONICA – Un gesto concreto di solidarietà che arriva dalla Maremma e raggiunge il Madagascar. Nei giorni scorsi Renzo Ferretti, follonichese, ha effettuato una donazione importante a favore del Dispensario di Hell Ville, sostenendo l’attività sanitaria rivolta in particolare ai bambini.

La donazione ha riguardato medicinali e un trapano chirurgico-ortopedico, strumenti fondamentali per interventi su bambini affetti da gravi deformazioni ossee. Il materiale è stato consegnato al dottor Eric, medico impegnato quotidianamente nel dispensario, dove le risorse sono spesso limitate ma i bisogni molto elevati.

Quando la solidarietà aiuta chi più ne ha bisogno

Il Dispensario di Hell Ville rappresenta un presidio essenziale per la popolazione locale, soprattutto per i più piccoli, che possono così accedere a cure altrimenti difficilmente disponibili. Il contributo di Renzo Ferretti permette di migliorare le condizioni operative della struttura e di offrire nuove possibilità di cura a bambini che affrontano patologie complesse.

Un’iniziativa che testimonia come anche dal territorio follonichese possano nascere azioni di solidarietà capaci di avere un impatto concreto e duraturo, andando oltre i confini geografici e rafforzando il legame tra comunità lontane.