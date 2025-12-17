Foto di repertorio

GROSSETO – Fiume Bruna oltre 1,5 metri all’idrometro Lepri. Lo comunica il Comune di Grosseto che informa del fatto che sia pervenuta da parte del servizio di piena sul fiume Bruna della Regione Toscana, Genio civile, l’indicazione del superamento del livello.

Il coordinatore del Centro operativo comunale, l’architetto Domenico Melone, sentito il sindaco e l’assessore competente, ha dunque attivato il Coc che rimarrà attivo fino al cessare delle motivazioni per le quali è stato aperto, procedendo i titolari di funzione previsti ai rispettivi monitoraggi operativi di competenza.