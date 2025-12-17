MASSA MARITTIMA – Valpiana piange la scomparsa di Sauro Temperini, venuto a mancare ieri, 16 dicembre, all’età di 65 anni. Titolare de La Novella, storica merenderia e vineria in località Cilindro, Temperini era una figura molto conosciuta e amata, non solo per la sua attività, ma soprattutto per il suo modo di essere.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, clienti e l’intera comunità. In tanti, nelle ultime ore, hanno voluto ricordarlo con messaggi di affetto e commozione sui social network, a testimonianza del segno profondo che ha lasciato. «Una persona stupenda, un amico speciale, uno chef notevole e un musicista doc che ha allietato le nostre bellissime serate alla Novella. Non sarà più lo stesso senza di te», si legge in uno dei messaggi comparsi su Facebook, parole che riassumono il sentimento condiviso da molti.

Sauro Temperini non era soltanto un ristoratore: La Novella era per lui un luogo di incontro, di convivialità e di musica, uno spazio dove sapeva accogliere tutti con semplicità, passione e calore umano. Le sue doti culinarie, unite all’amore per la musica, hanno reso il locale un punto di riferimento per tutto il territorio circostante.

«Come molti di voi ormai sapranno – si legge sulla pagina del locale -, ieri pomeriggio Sauro ci ha lasciati. Nel rispetto di una sua precisa volontà, non verrà celebrato il funerale, ma oggi, chi vorrà salutarlo, potrà farlo presso l’obitorio dell’ospedale di Grosseto. Presso la stanza mortuaria è stata messa una cassetta dell’associazione La Farfalla. Chi lo desidera può lasciare una donazione: Sauro avrebbe voluto così».