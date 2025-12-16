Foto di repertorio

MONTORSAIO – Domenica 21 dicembre la carovana organizzativa del Marathon Bike scende in campo per l’ultima gara di quest’anno con la “Scalata ai Presepi” valida anche come ultima prova del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma 2025. Oltre alla gara agonistica ci sarà anche una camminata ludico motoria, sempre nel suggestivo tracciato di sei chilometri, che dal presepe principale di Batignano arriverà in quello spettacolare di Montorsaio.

Organizzata dal gruppo grossetano e l’associazione “Spazio Vivo” di Montorsaio, con i patrocini di Provincia di Grosseto e dei Comuni di Grosseto e Campagnatico, supportati dalla Banca Tema e Team Sicurezza di Daniele Bambagioni. Ritrovo alle 9 in via del corso a Montorsaio per la consegna dei pettorali, poi alle 9.30, da Batignano nei pressi del Bar di Mezzo, partirà la camminata. Alle 10 sarà la volta della competitiva. Ci saranno dei mezzi per il trasporto dei partecipanti garantiti solo prima della partenza da Montorsaio, a partire dalle 9 alle 9.50. Premi ai primi tre assoluti uomini e donne e primi tre delle undici categorie, e quindici premi a estrazione per la camminata. Preiscrizioni negozio Running 42 Grosseto. Per info 3200808087.