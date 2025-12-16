SANTA FIORA – Un percorso di eventi per accompagnare residenti e visitatori verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dal 27 al 29 dicembre il borgo amiatino ospita “Aspettando la Fiaccolata”, una tre giorni di iniziative culturali, sociali e ricreative che anticipano la tradizionale Fiaccolata del 30 dicembre, simbolo identitario di Santa Fiora e dell’intero territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di estendere l’attrattività del paese nei giorni precedenti la festa clou, rafforzando l’offerta turistica del periodo natalizio e valorizzando il patrimonio culturale legato al fuoco e alle tradizioni locali. «La Fiaccolata è la nostra festa più importante – spiega il sindaco Federico Balocchi – capace di richiamare migliaia di persone. Da qui la scelta di allargare il programma e creare un’attesa strutturata, pensata in particolare per le famiglie che trascorrono le vacanze di Natale in montagna».

Il progetto è frutto di una collaborazione tra Comune, associazioni locali e Laguna Art Factory, con il coinvolgimento della Pro loco di Santa Fiora e del tessuto associativo del paese. «Non si tratta solo di organizzare eventi – aggiunge Balocchi – ma di costruire un sistema che valorizzi la tradizione divertendo, con proposte accessibili e diffuse».

A illustrare il programma è l’assessore alla cultura Serena Balducci, che sottolinea la varietà delle iniziative: «Abbiamo puntato su appuntamenti semplici ma capaci di coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti, fino a chi arriva a Santa Fiora per caso». In calendario ci sono escursioni e trekking, laboratori per i più piccoli, una caccia al tesoro per le famiglie e, la domenica mattina, un talk dedicato alle tradizioni del fuoco, con il coinvolgimento di altri comuni che condividono riti simili, come Abbadia San Salvatore, Manciano, Roccalbegna e Pitigliano.

Il programma prosegue con spettacoli di artisti di strada a tema fuoco, momenti musicali e l’esibizione del coro dei minatori di Santa Fiora, prevista per il sabato sera. Spazio anche al presepe vivente, curato dalla contrada del paese. Una delle novità più attese è la costruzione delle carboniere nelle piazzette del centro storico, che daranno vita a una passeggiata diffusa nel borgo. «L’idea – spiega Balducci – è invitare i visitatori a lasciare l’auto fuori dal centro e vivere Santa Fiora a piedi».

Accanto agli eventi culturali non mancheranno street food con proposte della Maremma e dell’Argentario, il coinvolgimento delle attività commerciali locali e un mercatino dei sapori dedicato ai prodotti tipici del territorio.

Un progetto che, come sottolinea il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, ha ormai una dimensione che va oltre i confini comunali. «La Fiaccolata e il percorso di avvicinamento rappresentano eventi di portata non solo per Santa Fiora e l’Amiata, ma per tutta la provincia – afferma –. È un programma che mette insieme innovazione, tradizione, memoria e futuro, con proposte per tutte le età». Un plauso, infine, all’amministrazione comunale, «che anche nelle politiche culturali dimostra una costante capacità di innovare».

Il cammino di “Aspettando la Fiaccolata” condurrà così Santa Fiora verso la notte del 30 dicembre, quando il paese tornerà a illuminarsi con uno dei riti più suggestivi dell’inverno toscano.