GROSSETO – Il Panathlon Club Grosseto organizza la conviviale del mese di dicembre 2025, tradizionalmente dedicata alla Festa degli Auguri di Natale, un momento di incontro, amicizia e condivisione per scambiarsi gli auguri di buone feste e guardare con fiducia all’anno nuovo. La serata si terrà giovedì 18 dicembre, alle 20.00, presso l’Hotel Granduca di Grosseto. Come da spirito panathletico, la conviviale unirà il valore della socialità a quello della solidarietà: durante l’evento sarà infatti effettuata una raccolta fondi a favore dell’associazione SKeep Grosseto (Smile Keep).

“Abbiamo voluto che la Festa degli Auguri – dice Franco Rossi, presidente del Panathlon Club Grosseto – fosse anche un’occasione concreta per sostenere una realtà del nostro territorio che rappresenta in modo esemplare i valori dello sport come strumento di inclusione, crescita e condivisione”.

“Sostenere SKeep – conclude Rossi – significa sostenere una visione di sport autentica, capace di abbattere barriere e creare comunità. È questo il messaggio che il Panathlon Club Grosseto vuole lanciare in occasione della nostra Festa degli Auguri”.