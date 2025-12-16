CASTEL DEL PIANO – Il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze si è riunito a Castel del Piano.
Durante la seduta i Consiglieri hanno eletto i loro massimi rappresentanti e portato all’attenzione dell’assemblea una serie di proposte per migliorare il paese: giochi, spazi verdi, scuola, attività ed eventi. Gli argomenti sollevati verranno discussi nella prossima seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi.
La carica di sindaco è stata affidata a Irfan Khan Haji e quella di vice sindaca a Bianca Saletti.
Ecco la composizione di tutto il Consiglio: Mariavittoria Farinelli, Nicholas Bucci, Diana Milazzo, Irfan Khan Haji (eletto sindaco), Daria Boscagli, Salvatore Giannetti, Lara Giaramita, Paolo Menegatti, Viola Santella, Giovanni Lepori, Emalda Leka, Gabriel Pintimalli, Bianca Saletti (vicesindaca), Paolo Ndoka, Elena Trifogli.