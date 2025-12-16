FOLLONICA – Si è concluso con un appuntamento particolarmente partecipato il ciclo dei “Lunedì della Salute” a Follonica, il percorso di incontri promosso dallo Spi Cgil dedicati a prevenzione, cura e informazione sanitaria che in questi anni è diventato un riferimento atteso dalla città.

L’ultimo incontro ha visto protagonista il dottor Luigi Quattrucci, al quale si è aggiunto anche la dottoressa Donatella Spadi, già consigliera regionale e vicepresidente in Commissione sanità, arricchendo ulteriormente il confronto con il suo contributo sulla recente legge sul fine vita.

Un appuntamento ormai atteso

Il percorso dei “Lunedì della Salute” è iniziato alcuni anni fa, con l’obiettivo di offrire momenti pubblici di informazione e dialogo sui temi della salute, della prevenzione e dei servizi sanitari territoriali, coinvolgendo specialisti e professionisti di diversi ambiti. Nel corso delle varie edizioni si è parlato, tra gli altri, di corretti stili di vita, alimentazione, memoria e invecchiamento, patologie croniche, medicina di prossimità e nuovi modelli organizzativi come le case di comunità.

La formula degli incontri, aperti alla cittadinanza e improntati a un linguaggio chiaro e accessibile, ha favorito una partecipazione sempre più numerosa, con domande e richieste di approfondimento che hanno confermato il bisogno di luoghi di confronto diretto tra cittadini e sanità. In molti, già durante gli ultimi appuntamenti, hanno chiesto quando il ciclo sarebbe ripartito, a testimonianza del forte interesse che “Lunedì della Salute” ha saputo suscitare nel tempo.

Durata, temi e professionisti coinvolti

Gli incontri anche questo 2025 si sono svolti con cadenza settimanale nel giorno di lunedì, in fascia pomeridiana, per consentire la partecipazione del pubblico più ampio possibile. Ogni appuntamento è stato dedicato a un tema specifico o a un gruppo di argomenti tra loro collegati, con interventi di medici specialisti, operatori sanitari e figure istituzionali impegnate nelle politiche della salute.

Nel tempo sono stati coinvolti professionisti di cure primarie, medici ospedalieri, esperti di prevenzione. Gli incontri di questo 2025 si sono svolti tra il 20 di ottobre e il 15 dicembre, e hanno ospitato il dottor Giovanni Micheli, la dottoressa Silvia Cencioni, il dottor Simone Cecconi, il dottor Marco Corsetti e il dottor Luigi Quattrucci. Ogni appuntamento è stato un successo. L’ultimo in particolare, mettendo insieme all’intervento del dottore anche il futuro dalle case di comunità e l’organizzazione dei servizi sul territorio, toccando con agli aspetti etici e giuridici legati al fine vita. Ha registrato una partecipazione straordinaria e un confronto intenso con il pubblico.

Importanza e risultati dell’iniziativa e futuro

“Lunedì della Salute” ha dimostrato come la salute non sia solo cura, ma anche conoscenza, consapevolezza e partecipazione, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione e a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario. L’alto numero di presenze, la continuità nel tempo e le numerose richieste di proseguire il percorso confermano il valore di un’iniziativa che unisce informazione scientifica, ascolto e relazione.

«Il successo del ciclo, consolidato edizione dopo edizione, rappresenta un patrimonio di esperienze e relazioni che potrà essere messo a frutto programmando una nuova serie di incontri – ricorda Laura Innocenti, organizzatrice dei Lunedì dello Spi Cgil – Pensando a una prossima edizione, l’obiettivo sarà quello di mantenere saldo il filo conduttore della prevenzione e dell’accesso ai servizi, dedicando spazio sia alle grandi questioni di politica sanitaria, come l’evoluzione delle case di comunità, sia ai problemi concreti che i cittadini vivono ogni giorno. La presenza di professionisti qualificati e di rappresentanti delle istituzioni sanitarie e regionali continuerà a essere un elemento centrale, per garantire informazioni aggiornate e affidabili».

Le date e il programma dettagliato dei prossimi “Lunedì della Salute” saranno comunicate non appena definiti, anche attraverso i consueti canali di informazione e comunicazione degli organizzatori. Nel frattempo, la conclusione dell’attuale ciclo viene salutata come una tappa importante di un percorso che ha già dimostrato di saper rispondere a un bisogno reale della comunità e che è pronto a rinnovarsi.