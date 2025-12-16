GROSSETO – “Abbiamo ricevuto da parte di Banca Tema due note riferite al centro sportivo di Roselle. Le stesse missive sono adesso in fase di valutazione da parte dei dirigenti dei settori competenti, in particolare sport e servizi finanziari”. Ad annunciarlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in merito ai problemi con i pagamenti del mutuo per il campo sportivo.

“Sono quindi in analisi le diverse ipotesi di percorso tecnico cui l’Amministrazione sarà chiamata a far fronte – prosegue il sindaco -. Nei prossimi giorni saranno quindi decise le azioni da intraprendere, nella consapevolezza della delicatezza della situazione”.

“Nel frattempo, ho dato mandato ai dirigenti di approfondire la situazione, così da avere un quadro ben definito che sarà poi passato al vaglio anche della giunta comunale – conclude Vivarelli Colonna -. Dobbiamo muoverci, ovviamente e come sempre, per tutelare gli interessi pubblici e l’offerta sportiva”.