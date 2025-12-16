GROSSETO – Grinta, voglia di migliorarsi ed un bel risultato parziale per le giovanili del Grosseto Rugby Club. Weekend dagli alti e bassi per gli Under 12, che nell’ultimo concentramento hanno perso contro Lions Livorno e Tirreno e poi vinto l’ultima partita contro l’Elba.

Bella soddisfazione per gli Under 18 biancorossi, in forze al Tirreno Rugby, che sono riusciti a strappare il pass per il campionato interregionale che inizierà il 18 dicembre. Presenti per il Grosseto Chechi, Vena, D’Ambrosio, Falaschi, Colucci e Mele, autori di buone prestazioni pur senza realizzare nessuna meta. Decisivo il 20-20 con il Vasari Arezzo, più il 3-2 alle trasformazioni finali, calci piazzati a circa venite metri dai pali. Grande soddisfazione per i tecnici grossetani per le buone giocate dei loro ragazzi, sempre concentrati e volenterosi.