FOLLONICA – «Dopo i recenti fatti di cronaca politica, che hanno visto crescere la confusione nel Consiglio comunale di Follonica e nelle relative Commissioni consiliari, a causa dei diverbi e dei dissidi interni alla destra e i civici che governano la nostra città, il gruppo consiliare di “Follonica a Sinistra” ha deciso di organizzare un incontro proprio sul funzionamento delle istituzioni cittadine».

Così il gruppo cosiliare in una nota.

«L’evento, come seminario ad ingresso gratuito e aperto a tutti i cittadini, si svolgerà giovedì 18 alle ore 17:30 presso il circolo di Rifondazione Comunista “Che Guevara” al centro commerciale della 167 Ovest. I lavori saranno aperti dal segretario del circolo cittadino di Rifondazione Comunista, Gianluca Quaglierini, mentre il consigliere (ed ex-assessore) Francesco Ciompi relazionerà sugli aspetti principali della macchina amministrativa e democratica della città e poi risponderà agli interventi, le domande e i dubbi dei presenti».

«L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere, non solo sul funzionamento tecnico del consiglio, e dei suoi rapporti con il sindaco, la giunta comunale e gli uffici tecnici dell’amministrazione comunale, ma anche per ragionare insieme sui più recenti fatti politici accaduti nel territorio. Sanità, lavoro, ambiente, pace, protezione del territorio, servizi sociali pubblici e fruibili, diritti civili, rimangono sempre al centro dei nostri interessi politici e il seminario sarà sicuramente una occasione ulteriore per discuterne in modo approfondito e da un punto di vista di sinistra».