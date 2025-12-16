GROSSETO – Fabrizio Rossi, parlamentare alla Camera dei deputati e assessore del Comune di Grosseto, è diventato padre.

L’annuncio è arrivato sui social attraverso una foto che lo ritrae insieme al neonato. “Il tuo non è un pianto, è il tuo primo canto. Benvenuto Francesco Leone“: queste le semplici parole con cui ha scelto di dare il benvenuto al piccolo. Molti gli auguri che sono arrivati ai genitori e alla famiglia dopo la bella notizia.

Rossi è molto conosciuto, non solo in Maremma e a Grosseto, proprio per il suo impegno nella politica tra le fila di Fratelli d’Italia e per i ruoli istituzionali che ricopre. Recentemente abbiamo sentito le sue opinioni a Il tempo di un caffè.

Tante felicitazioni anche da parte della nostra redazione.