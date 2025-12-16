FOLLONICA – Anche gli atleti e i giovani talenti del Follonica Hockey saranno presenti alla festa dello sport organizzata dalla Follonica Sport presso il PalaGolfo di Follonica, in programma domenica 21 dalle 9.30. Oltre ovviamente all’hockey, prenderanno parte all’evento moltissime società sportive che daranno dimostrazione delle rispettive discipline.

La manifestazione si aprirà ufficialmente alle 9.30 con la sfilata di tutti gli sport, mentre per vedere i ragazzi dell’hockey in attività l’appuntamento è alle 11.05 ed alle 14.30 nella palestra A. Tutte le società sportive si auspicano un’affluenza numerosa di ospiti così da trasformare un evento sportivo in una vera e propria festa, visto anche la prossimità del Natale.