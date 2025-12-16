ORBETELLO – Grande spettacolo per Corri nella Riserva, penultima tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma (foto Malarby). E grande successo organizzativo dell’Atletica Costa d’Argento con 223 atleti al traguardo in Feniglia, nel naturalistico percorso adiacente alla laguna di Orbetello. Per il terzo anno consecutivo il padrone della riserva è Davide Catalano (Sempredicorsa), mentre al femminile entra nell’albo d’oro delle vincitrici di tappa del Corri nella Maremma la sua compagna di squadra Marilyn Mazzotta. Luca Pandolfi (Tirreno Atletica Civitavecchia) e Filippo Bonucci (Atletica Costa d’Argento) completano il podio. Poi ancora Atletic Costa d’Argento, Pietro Colombo e l’eterno Gabriele Lubrano. Tra le donne, dietro Mazzotta, arrivano Katerina Stankiewicz (Atletica Costa d’Argento) e Giuditta Bottacci (Quarto Stormo).

Altri verdetti nel Corri nella Maremma 2025 prima della tappa finale di Montorsaio, in programma domenica 21 dicembre. Nella categoria H si aggiudica il nono titolo Renato Goretti (Track and Field), che eguaglia così le stesse vittorie di Angela Mazzoli portandosi a un solo successo dal record di Elvio Civilini (dieci vittorie). Entrano nell’albo d’oro Gianluca Colicci (Team Marathon Bike), categoria D, e Arianna Maione (Reale Stato dei Presidi), categoria I.