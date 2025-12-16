GROSSETO – «A seguito della relazione sulle criticità in materia di accessibilità e sicurezza relative all’area di Piazza De Maria e alle vie di accesso al centro storico di Grosseto, da me trasmessa all’amministrazione comunale, il sindaco ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità e professionalità, contattandomi tempestivamente per fissare un incontro in programma il prossimo 23 dicembre».

A dirlo è il Garante della disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani.

«Durante l’incontro verranno valutate e condivise le soluzioni più rapide ed efficaci per affrontare e risolvere le problematiche segnalate, che incidono in modo particolare sulla qualità della vita delle persone con fragilità. Sono convinto che, attraverso un lavoro sinergico e un impegno concreto, sia possibile tracciare un percorso chiaro verso una città realmente e pienamente accessibile».

«Desidero ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale per aver accolto con attenzione e tempestività la mia segnalazione, presentata nel mio ruolo di Garante della disabilità, in costante collaborazione con gli uffici competenti, ma anche come cittadino attento al bene comune. È fondamentale che la pianificazione degli interventi e degli eventi cittadini avvenga sempre con una visione inclusiva, affinché tutti possano vivere e partecipare pienamente alla vita della nostra splendida città. Ribadisco il mio impegno a continuare a svolgere il ruolo di Garante della disabilità con serietà, passione e determinazione, rimanendo al fianco delle associazioni e delle persone più fragili, nel dialogo costante con le istituzioni».

«Ricordiamoci sempre che una società inclusiva è un bene per tutti, non solo per le persone con disabilità».