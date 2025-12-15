GROSSETO – Notti buie in via Col di Lana. Dalle testimonianze di alcuni residenti risulta non illuminata da oramai quattro giorni.

A segnalarlo è chi vive questa situazione in maniera ripetitiva, abitanti preoccupati soprattutto per la sicurezza, in particolare delle persone anziane che hanno casa sulla via o si trovano a transitarci.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, l’illuminazione pubblica sarebbe rimasta spenta per quattro giorni consecutivi. «Solo la sera del 13 dicembre i lampioni si sono riaccesi, ma appena per circa quattro ore, prima di tornare nuovamente al buio – raccontano i residenti – Non si vede nulla e la sera uscire di casa mette paura specialmente ai più anziani. Rimane anche più facile cadere o mancare il marciapiede in luoghi così bui».

A quanto pare, persino scattare velocemente una foto per documentare la situazione risulta difficile: la scarsa illuminazione mette in crisi anche la fotocamera dello smartphone, che fatica a mettere a fuoco nelle immediate vicinanze.

La situazione che crea disagio e timori, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le giornate sono più corte e il buio arriva presto.

I residenti chiedono un intervento rapido per il ripristino definitivo dell’illuminazione e un chiarimento sulle cause del disservizio.

Gli operai di Sistema sono al lavoro già da questa mattina da quando è arrivata la comunicazione del guasto.