GROSSETO – Serata di fine anno per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che mercoledì 10 dicembre si è riunita presso la tensostruttura del Campo Scuola Bruno Zauli per la consueta festa di premiazione dei migliori risultati tecnici della stagione.

Dopo i saluti del presidente Adriano Buccelli e del direttore Tecnico Fabio Olivelli, che si sono complimentati con gli atleti e i relativi staff per le numerose soddisfazioni raggiunte in questo 2025, la parola è passati agli stessi protagonisti di un’annata che ha visto come momento clou lo storico quinto posto della squadra Under 18 a Modena in occasione della Finale Oro dei Campionati di Società Allievi.

Ben 26 gli atleti premiati, dalla categoria Ragazzi a quella Master, con particolare menzione per Noah Caterina Castelli al femminile, l’atleta classe 2006 capace di un definitivo salto di qualità che l’ha portata nella finale dei 200m ai Campionati Italiani U20 disputati sulla pista di casa, e Mattia Bartolini al maschile, il neo-primatista italiano che dopo essere stato protagonista a livello internazionale in occasione degli EYOF di Skopje, si è detto pronto per il salto nella categoria Under 20 puntando dritto ai Campionati Mondiali in programma la prossima estate a Eugene, negli Stati Uniti.

E per una stagione che finisce ce n’è un’altra che inizia: nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, un numero record, di circa 150 giovanissimi atleti, si è radunato sulla pista blu dello Stadio Carlo Zecchini per la prima giornata delle Miniolimpiadi 2026. Nel circuito provinciale riservato agli Esordienti, le nuove leve dell’atletica grossetana si sono cimentate nei 60m e nei 400m prima di darsi appuntamento al 14 gennaio, quando al Campo Zauli è in programma la seconda giornata, in questo caso riservata alla corsa campestre.

I PREMIATI DELL’ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA NELL’ANNO 2025:

Ragazzi – Christian De Angelis e Giulia Scali

Cadetti – Tommaso Duchini e Martina Domenichini

Squadra Allievi – Thomas Nencini, Pietro Colombo, Filippo Bonucci, Daniel Dante Merli, Gabriele D’Amico, Anselme Faragli, Nicolas Nencini, Marco Ciampana, Riccardo Rabai, Pietro Paolini, Niccolò Sonnini, Matteo Di Vivona, Giulio Crocetti, Leonardo Baldi

Allievi – Mattia Bartolini, Gabriele D’Amico e Vittoria Monaci

Juniores – Filippo Gorelli e Noah Caterina Castelli

Promesse – Thomas Borzi e Arianna Cipriani

Master – Federico Fedi