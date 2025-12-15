GROSSETO – Tredici volte a braccia alzate il Grifone targato Indiani, che replica l’ennesima partita senza sbavature in difesa e soprattutto con un colpo da maestro di uno dei suoi cinici bomber (foto di Paolo Orlando). A firmare il quinto 1-0 dell’annata dei biancorossi è capitan Marzierli, che con questo decimo centro in campionato si laurea pure capocannoniere del girone E. A rendere ancora più bella una giornata calcisticamente impeccabile (senza considerare i terribili accadimenti in tribuna) sono stati i passi falsi delle dirette inseguitrici, che conquistano appena un punto in due: segno X per il Seravezza, adesso a meno sette, e sconfitta esterna per il Tau Altopascio, ora terzo a meno otto.

Manca solo un regalo prima dell’ultimo impegno del 2025 e dei festeggiamenti natalizi: strappare un risultato utile, e perchè no un’altra vittoria per fissare ad un astronomico 44 un bottino di punti che fa sognare sempre più una società laboriosa e concentrata ed una tifoseria tenace, fedele ed entusiasta.

Grifone, colpaccio sul campo del San Donato Tavarnelle

La classifica:

Grosseto 41 punti; Seravezza 34; Tau Altopascio 33; Prato 28; Foligno 26; Terranuova Traiana 25; San Donato Tavarnelle 24; Ghiviborgo 23; Siena 22; Sporting Trestina, Aquila Montevarchi 20; Follonica Gavorrano 19; Scandicci 18; Orvietana 17; Camaiore 12; Sansepolcro, Cannara 11; Poggibonsi 6.