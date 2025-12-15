FOLLONICA – Successo di agonismo, spettacolo e buoni propositi con il Rally Experience, evento non competitivo per raccolta fondi, organizzato dall’Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore in collaborazione con maremmarally.com.

La terza edizione della manifestazione si è tenuta il 13 e 14 dicembre a Follonica all’interno del circuito del Palagolfo e ha rappresentato un’occasione per coniugare la passione per gli sport automobilistici e la solidarietà. Infatti, con la collaborazione di maremmarally.com e dello staff della scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0, l’associazione Agbalt sezione di Follonica ha organizzato la due giorni di eventi non competitivi con un nobile scopo: la raccolta di fondi da destinare a supporto delle proprie attività.

“E’ stato un week end emozionante – afferma l’assessore allo Sport Azzurra Droghini – sia dal punto di vista dell’adrenalina generata dai bolidi a 4 ruote, ma soprattutto del fine ultimo della manifestazione, ovvero la raccolta di fondi da destinare all’associazione Agbalt. Il ricavato ammonta a 5.200,00 euro – continua Droghini – e a tal proposito voglio ringraziare il presidente di Agbalt sezione di Follonica, Alessandro Biagioni, il presidente di maremmarally.com, Marco Ferretti e tutto lo staff di Maremma Corse 2.0 per il supporto dell’allestimento del percorso, oltre che a tutte le associazioni che sono state coinvolte e hanno partecipato”.