Foto di repertorio

BRACCAGNI – La Giunta di Grosseto, su proposta dell’assessorato all’Istruzione guidato da Angela Amante, ha concesso un contributo economico finalizzato al riacquisto di libri e materiali didattici che si sono deteriorati a seguito della perdita d’acqua che ha invaso le aule della scuola dell’infanzia e scuola primaria di Braccagni, parte del comprensivo statale Orsino Orsini di Castiglione della Pescaia.

“Un atto, seppur non dovuto, che ci siamo sentiti assolutamente di fare – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. Il gesto dell’Amministrazione vuole rendere concreta la nostra vicinanza alle alunne e agli alunni del Comprensivo”.