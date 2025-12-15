GROSSETO – Da piazza Duomo a piazza Duomo, scoprendo le mura Medicee e alcuni dei luoghi simbolo del centro storico di Grosseto. È stata una giornata di festa per i 90 partecipanti che hanno preso parte alla Camminata di Bino, anche quest’anno organizzata dalla Uisp per sostenere il Comitato per La Vita nell’acquisto di un aggiornamento software dotato di intelligenza artificiale per la Radioterapia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Fondamentali le collaborazioni del Comune di Grosseto, del Team Marathon Bike e, novità di quest’anno, del Panathlon Club di Grosseto che ha anche contribuito economicamente.

“Non possiamo che ringraziare tutti i nostri partner e chi ha voluto essere al via – sottolinea Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – la Camminata di Bino sta diventando un appuntamento classico di fine anno per il nostro comitato. Siamo felici dell’ottima partecipazione, segno che l’evento sta diventando sempre più apprezzato in città, e di aver aiutato il Comitato per la Vita. Questa non è che una delle iniziative che abbiamo organizzato in questo 2025 per una realtà così importante del nostro territorio”.

Al via c’era anche l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi. “Una manifestazione pienamente riuscita che lancia un messaggio di speranza quando mancano pochi giorni a Natale – osserva Rossi – Grosseto sa fare grandi cose, anche attraverso associazioni che permettono di passare il testimone ai più giovani. Oltre alla solidarietà, la camminata ci ricorda che a Grosseto si possono fare iniziative all’aria aperta tutto l’anno offrendo l’opportunità di scoprire il centro storico e ricordare la figura di Bino degli Abati del Malia, un condottiero della città. Ricordare Bino è anche un modo per proiettarsi sul futuro e affrontare le sfide con coraggio”.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione – sottolinea Massimo Soldati, ideatore e organizzatore della Camminata – che ci ha permesso di intercettare la voglia di solidarietà e donazione delle persone. Diciamo grazie a tutti e pensiamo già alla prossima edizione”.

Novità dell’anno, come detto, la presenza del Panathlon Club. “Cerchiamo sempre di essere presenti – ricorda il presidente Franco Rossi – poiché queste iniziative rappresentano l’anima più pura dello sport. Siamo particolarmente felici di questa collaborazione con Uisp, perché ci vogliamo aprire ancora di più al territorio”.