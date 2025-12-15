BAGNO DI GAVORRANO – Weekend memorabile per le ginnaste dell’Asd Aequilibrium ai Campionati Nazionali Federali, gareggiando sotto i colori della Ginnastica Grifone e rientrando in Toscana con risultati di grande prestigio sia nella ritmica che nell’artistica. La competizione, tra le più importanti del panorama nazionale, ha rappresentato un momento di forte crescita per tutte le atlete coinvolte, che hanno saputo distinguersi per qualità tecniche, maturità e determinazione.

Per la sezione ritmica, inaugura la manifestazione Martina Bezzini (classe 2001) nella categoria LB1 S3 conducendo una gara impeccabile, incoronandosi Campionessa Nazionale nella classifica generale e in entrambe le specialità portate (cerchio e clavette).

A seguire l’esempio di Martina é Alyce Leva, categoria LB1 Junior 2, che conquista il titolo Nazionale alla fune, chiude decima al cerchio e settima nella classifica generale, dimostrando una crescita tecnica evidente. Risultati di rilievo anche per Laila Topi, LB2 S1, che porta a casa due bronzi di specialità, al cerchio e alla palla, e si posiziona ottava nella classifica complessiva alla sua prima esperienza Nazionale.

Nella categoria LA2 Allieve 4, Viola Colli si distingue con una gara di livello, conquistando l’argento al cerchio e il titolo di vicecampionessa nazionale, oltre all’ottavo posto sia al corpo libero che nella classifica generale. Nella stessa categoria registra importanti progressi anche Daria Pshenychna, undicesima al corpo libero, ottava alla palla e dodicesima nella generale, mostrando una crescita significativa rispetto alle competizioni precedenti. Matilda Fondi, impegnata nella categoria LA2 Junior 1, chiude al sesto posto sia nella classifica generale sia nelle specialità del cerchio e della palla al suo primo Nazionale fgi. In LC2 Junior 1, Adele Nuti affronta il suo esordio di categoria con esercizi completamente nuovi e si colloca a metà classifica, un risultato di grande valore che premia il lavoro svolto negli ultimi mesi.

Risultati importanti arrivano anche dalla Ginnastica Artistica dove Giulia Buccianti conquista la medaglia d’argento nella sua categoria, incoronandosi Vicecampionessa Nazionale.

Margherita Isolini si piazza al sesto posto e ottiene il secondo miglior punteggio al corpo libero, confermando la qualità del suo percorso tecnico. Buone prove anche per Siria Giambalvo, Ginevra Stella Turini e Cecilia Donati, tre piazzamenti nella metà della classifica nazionale che testimoniano esercizi solidi e una crescita continua dell’intero gruppo.

Soddisfazione nelle parole della presidente dell’Asd Aequilibrium, Marcella Vignali: “Siamo profondamente orgogliosi delle nostre ginnaste, che a Rimini hanno dimostrato non soltanto competenza tecnica, ma anche maturità, impegno e capacità di affrontare una competizione di alto livello con grande serenità e determinazione. I risultati ottenuti rappresentano il frutto di un lavoro continuo, svolto con dedizione da ogni atleta e reso possibile grazie al contributo fondamentale delle nostre tecniche, che ogni giorno accompagnano le ragazze nel loro percorso sportivo e personale e valorizzano l’importanza del supporto di squadra anche nelle competizioni individuali. Un ringraziamento va anche alla Ginnastica Grifone per la preziosa collaborazione. Questi traguardi non segnano un punto di arrivo, ma un’ulteriore spinta a crescere insieme e a costruire nuovi obiettivi condivisi”.

L’Asd Aequilibrium rientra quindi dai Campionati Nazionali FGI con un bilancio estremamente positivo, caratterizzato da miglioramenti concreti, risultati eccellenti e dalla conferma di un gruppo di ginnaste in continua evoluzione. Le prove di Rimini hanno messo in evidenza talento, disciplina e una determinazione che consolida il valore della società nel panorama ginnico nazionale.