GROSSETO – È sfida aperta grazie ai voti dei lettori per scegliere il personaggio dell’anno tra i dieci che sono stati scelti dalla nostra redazione come quelli che nel 2025 hanno lasciato il segno. Ci sarà tempo per votare (con la scheda che trovate in fondo a questo articolo) fino alle 10:00 di lunedì 5 gennaio 2026.

#maremmani: la nostra iniziativa

Noi ne abbiamo scelti dieci e tra questi dieci, di cui troverete storie e approfondimenti che nel corso dell’anno abbiamo pubblicato, chiediamo a voi di scegliere il vostro preferito, quello che secondo voi è stato il protagonista di questo 2025.

L’albo d’oro: i vincitori delle prime nove edizioni

L’iniziativa, lanciata da IlGiunco.net, è alla sua nona edizione. Sono migliaia i lettori che hanno partecipato alle passate edizioni.

Nel 2015 a vincere fu Antonfrancesco Vivarelli Colonna, oggi sindaco di Grosseto, nel 2016 Giuseppe Orfino, giornalista, nel 2017 Luca Peruzzi Squarcia, il bambino grossetano che nell’estate dello stesso anno salvò un uomo in mare; nel 2018 Virginia Montemaggi, giovane influencer con centinaia di migliaia di follower sui social network, nel 2019 Andrea Laganga, il macellaio maremmano che porta in giro per l’Italia e per il mondo la passione la il suo lavoro; nel 2020 Ambra Sabatini, atleta, che poi sarebbe diventata campionessa paralimpica con la medaglia d’oro nei centro metri. Nel 2021 ad essere indicata dai lettori de IlGiunco.net come maremmana dell’anno è stata l’imprenditrice Ilaria Tosti, mentre nel 2022 a trionfare sono stati i Mollica’s, Silvia Daddi e Mattia Maracci. Nel 2023 a trionfare è stata Ilenia Garofalo mentre nel 2024 il premio è stato consegnato a Luca Terni.

#maremmani 2025

Ecco i dieci #maremmani che abbiamo scelto (in ordine alfabetico).

Maurizio Andreuccetti – L’orbetellano Maurizio Andreuccetti quest’anno è stato tra i protagonisti della Convention 2025 di Barbie a Roma. L’artista è stato scelto per illustrare il packaging della Barbie souvenir ufficiale, un progetto speciale per la bambola più famosa del mondo. Andreuccetti vive nel mondo della moda da quando aveva 14 anni. Il suo mentore è stato Gianni Versace, ma ha lavorato anche in Fendi, in Valentino, è stato art director della rivista “Book moda” e ha insegnato per 13 anni tecniche illustrative allo Ied. Qualche anno fa ha scelto di tornare ad Orbetello, dove ha aperto un negozio.

Gabriella Argirò – Tra danza e matematica la giovane grossetana ha raggiunto traguardi personali importanti. Già da adolescente lascia la città natale per intraprendere un percorso professionale nel mondo della danza, fino a collaborare con una compagnia di danza a Parigi ed esibirsi sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Nel 2025 ha conseguito la laurea in Ingegneria civile con la tesi dal titolo “L’emozione attraverso il rigore: il legame profondo tra arte e matematica”.

Andrea Barbieri – Andrea è la “cucciola” nelle nomination del nostro contest. Ad appena 10 anni quest’anno ha vinto la trasmissione Dilettando, con una coreografia originale di pole dance, eseguita con forza, eleganza e fantasia. La giovane ginnasta è un’atleta della palestra Beta Flag di Riccardo Fuligni a Grosseto.

Consuelo Cappelli – Da Massa Marittima agli eventi più prestigiosi del mondo della moda. Consuelo non è solo una commerciante di fiori, ma un’artista affermata. Grazie all’antica arte tintoria e la stampa botanica il suo brand “Ex Foliis” è approdato alla fashion week di Milano, attirando l’interesse del pubblico internazionale e di importanti case di moda. A Firenze, in una mostra evento nello splendido scenario di Palazzo Borghese, le sue stampe sui pellami pregiati sono state esposte come vere e proprie opere d’arte.

Caterina Corridori – Conosciuta da tutti come nonna Cate, racconta le sue giornate tra saggezza e umorismo su Instagram con la complicità di suo nipote Walter Giustarini. Il loro profilo ha oltre 135mila follower. A 88 anni è ancora la regina della cucina della trattoria “Da Beppe” a Vallerona, nel comune di Roccalbegna. Il suo segreto di vitalità è infatti il lavoro, come lei stessa ha raccontato spesso. Una lungo percorso di vita, segnata da gravi lutti, che non le hanno mai tolto il sorriso. Nonna Cate è divertata per molti è un vero esempio di vita.

Irene Dari – La giovane mamma di Cinigiano è diventata celebre per la sua incredibile forza e resilienza dopo la perdita degli arti, a causa di una malattia fulminante, diventando un simbolo di speranza e un esempio di rinascita. La Maremma si è mobilitata durante tutto l’anno per sostenerla nel suo percorso di rinascita. La storia di Irene ha commosso un territorio intero.

Giorgio Franci – Titolare del Frantoio Franci è uno degli imprenditori maremmani che quest’anno ha portato la Maremma sul palcoscenico internazionale. L’azienda di famiglia Frantoio Franci, fondata dai fratelli Franco e Fernando nel 1958, è stata inserita nella prestigiosa classifica “100 Eccellenze” 2025 di Forbes Italia, confermandosi un’eccellenza nel panorama olivicolo mondiale.

Alessio Guidotti – Con straordinario coraggio, prontezza e sangue freddo, lo scorso 26 giugno il 16enne si è tuffato nel mare di Follonica per salvare padre e figlio in grave difficoltà tra le onde. Senza esitare, li ha raggiunti e messi in salvo, evitando quella che poteva essere una tragedia. Il coraggio di Alessio è stato premiato anche dal sindaco di Follonica per ringraziarlo in nome di tutta la città.

Andrea Mazzuca – Quella di Andrea è una storia di talento, passione e radici profonde. Titolare di “Come Mai”, pizzeria e ristorante ad Arcille, ha conquistato il secondo posto al campionato mondiale Pizza Doc di Paestum, una competizione che ha riunito 905 pizzaioli da 38 Paesi, con una pizza dedicata a sua figlia Evelyn. Un risultato straordinario per la sua prima partecipazione internazionale e in un 2025 in cui la cucina italiana è diventata patrimonio dell’Unesco.

Alessandro Mori – Giovanissimo grossetano di 14 anni, nel 2025 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Le Cronache dell’Abisso” (Effigi) con il quale ha vinto il prestigioso premio Capalbio. Il giovane autore è studente del Liceo Classico Polo Aldi di Grosseto, scrive racconti nel suo tempo libero dagli impegni scolastici e dagli sport che ama praticare, il surf in particolare.

