SORANO – “Al signor sindaco di Sorano Ugo Lotti. Con la presente chiediamo alla Signoria Vostra, un incontro chiarificatore, inerente l’attività amministrativa che a nostro avviso non è in linea con le linee programmatiche che sono state approvate all’inizio del mandato”. Così inizia la lettera aperta scritta dai consiglieri di maggioranza Barbara Belcari, Letizia Gagliardi, Cristina Ichim, Albano Carrucoli, Francesco Corfidi, indirizzata al sindaco di Sorano, Ugo Lotti.

I sottoscritti hanno riscontrato problematiche “inerenti le decisioni che vengono prese in maniera del tutto autoritarie senza un confronto attento approfondito e costruttivo nella totale mancanza di collegialità. I punti critici a cui ci riferiamo sono: gestione del personale, gestione dell’ufficio polizia municipale di Sorano, mancato rispetto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, mancanza di fondi per le politiche sociali, carenza di rapporti con le associazioni del territorio, mancanza di riconoscimento di contributi alle associazioni del territorio che svolgono una attività, mancanza di presenza ai tavoli istituzionali del Comune di Sorano, mancanza di lealtà nei rapporti con gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza, mancanza di dialogo e condivisione con il gruppo consiliare di maggioranza”.

“L’obbiettivo della nostra unione di idee e di programmi in Sorano Rinasce era ed è quello di migliorare i servizi e l’attività amministrativa del Comune, nel rispetto e negli interessi dei cittadini e delle associazioni del territorio – prosegue la maggioranza -. Come consiglieri comunali e assessori non siamo nelle condizioni di espletare il nostro mandato in

maniera autonoma”.

“Fiduciosi che la Signoria Vostra comprenda quanto esposto e abbia interesse a recuperare un dialogo, chiediamo l’apertura di una fase nuova, che rilanci l’azione di Sorano Rinasce – concludono -. Qualora le nostre richieste non venissero accolte, siamo pronti a costituire un nuovo gruppo in Consiglio comunale”.