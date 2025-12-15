GROSSETO – Ci sono sei persone ferite in un incidente avvenuto questa sera, alle 19, sull’Aurelia tra le uscite di Grosseto centro e Grosseto nord in direzione Roma.

A ribaltarsi un camion dell’esercito (sembrerebbe del Savoia) di quelli con il telone dietro. I feriti più seri sono infatti proprio tre persone che si trovavano sedute dietro, meno gravi coloro che erano in cabina. Sul posto anche l’automedica i Vigili del fuoco ed è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso.

La strada resta aperta ma per una sola corsia e il traffico è rallentato.

Al momento sul posto si trovano un’ambulanza della Croce rossa con infermiere a bordo, due ambulanze della Misericordia e la Polizia stradale che sta facendo i rilievi e gestendo la viabilità.