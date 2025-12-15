GROSSETO – Fabrizio Rossi, parlamentare e assessore del Comune di Grosseto di Fratelli d’Italia, è l’ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè. Con lui abbiamo parlato dell’impegno ad Atreju, del bilancio di metà mandato alla Camera dei Deputati e delle prospettive politiche in vista del 2027.

Rossi parte dall’esperienza di Atreju, definita «una grande manifestazione che attendiamo tutto l’anno». Un evento che, sottolinea, va oltre la politica in senso stretto: «Partecipano esponenti della politica nazionale e internazionale, ma anche il mondo della cultura e delle professioni. È una manifestazione priva di simboli di partito e ricca di contenuti».

A metà legislatura, il parlamentare traccia un primo bilancio della sua attività a Montecitorio, rivendicando un forte legame con il territorio: «Grosseto per me resta il punto focale. Mi considero un parlamentare molto territoriale». Tra i risultati citati, la legge sulla Laguna di Orbetello, che porta la sua firma: «È stato il primo atto dei nuovi parlamentari a diventare legge dello Stato e ha acceso i riflettori del Governo e del Parlamento sulla provincia di Grosseto».

Lo sguardo si sposta poi sul futuro politico della città, con le elezioni comunali del 2027 all’orizzonte. Rossi invita alla cautela: «L’importante è che il centrodestra sia unito, e lo sarà. Dobbiamo finire bene questo mandato e poi avviarne un altro ciclo importante, come lo sono stati questi dieci anni con Antonfrancesco Vivarelli Colonna». Sul candidato sindaco, nessuna anticipazione: «Decideranno i partiti e la coalizione».

In chiusura, una considerazione sul peso di Fratelli d’Italia nella politica locale: «Siamo il primo partito della provincia e della città. Le conclusioni sono evidenti».

