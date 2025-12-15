GROSSETO – È arrivato il momento, nonostante le distonie ed i seri problemi esistenti nella società di oggi, di porre attenzione anche alla carenza del pubblico maschile orinatoio. Già ai tempi dei Latini esisteva come “urinalis” e rappresentò, grazie all’Imperatore Vespasiano, un simbolo di pragmatismo fiscale ed anche urbanistico.

Per sua decisione, dato che l’urina, ricca di ammoniaca, veniva usata per lavare i tessuti, erano stati fatti oggetto di tassazione per risanare le casse dell’Impero. Da quel momento gli “urinales” erano passati alla storia con il nome di “Vespasiani” ed era stata coniata l’ancor oggi usata frase “pecunia non olet”, che all’occorrenza è una citazione non solo in uso ma pure comoda!

Non sono invece in uso, i vecchi “Vespasiani”, spariti dalle “geografie” delle città, compresa Grosseto, creando con tali estinzioni proteste e difficoltà di intuibile natura. Al riguardo, senza voler apparire “sapientini”, ricordiamo però come già nel 1932 vi fu in questa città una vera e propria rivoluzione. Ben dieci orinatoi pubblici furono smantellati, su proposta dell’Ufficiale Sanitario. L’intervento venne indicato come “razionale riordino dei pubblici orinatoi” ed i vecchi servizi male ubicati, mal costruiti e non rispondenti alle norme igieniche vennero sostituiti da due nuovi impianti “Tipo Milano”, ciascuno isolato e a due posti.

L’intervento, che costò 8600 lire, andò a demolire e far sparire i vecchi servizi igienici nelle strade di via Galileo, Palestro, Colombo, Montanara, Cavour, Mazzini, davanti al Teatro, in via Aurelia e in via dei Barberi. I nuovi “fiori all’occhiello” furono invece innalzati in Piazza della Palma e dell’Abbondanza.

Sulla stampa dell’epoca non abbiamo trovato notizia sull’inaugurazione ufficiale, con banda cittadina e discorsi di pubbliche autorità. Unica cosa pubblicata fu che nove vecchi “Vespasiani” furono smantellati e sostituiti con due nuovi e moderni “posti ristoro”.

Un segno forse, dato che furono solo due, di una maggiore capacità di ritenzione urinaria delle prostate dei nostri avi!?

Battute a parte, il fatto è che oggi il problema è ancora più grave e anche quei ridotti pubblici servizi igienici non esistono più. Sarebbe il caso dunque per i politici non sottovalutare il problema e prendere (senza allusione alcuna) le… palle al balzo, facendo realizzare degli idonei e moderni “spazi” dove potere, nel rispetto della Legge (farla al muro non si può) alleggerire le “vesciche”.

Non sappiamo se con i fondi UE si possano o no finanziare questo genere d’interventi, comunque realizzarli sarebbe testimonianza di concreto ed apprezzabile impegno, rivolto al benessere prostatico dei cittadini della “terza età” non solo di oggi, ma anche di domani!