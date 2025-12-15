GROSSETO – Un successo straordinario che porta i colori della Maremma sul gradino più alto del podio nazionale del tiro con l’arco. La Compagnia Maremmana Arcieri ha trionfato domenica scorsa a Latisana (Udine), aggiudicandosi l’ambita Coppa dei Centri Giovanili 2026.

La compagine grossetana si è imposta sulle migliori scuole di tiro con l’arco italiane al termine di una gara intensa, dimostrando tecnica, concentrazione e un grande spirito di squadra.

I protagonisti di questa impresa, che hanno saputo mantenere i nervi saldi freccia dopo freccia, sono il capitano Alessia Bilisari, che ha guidato con carisma il gruppo composto da Serena Pepi, Vittoria Capuccini, Mattia Menditto, Cristian Bertoldi e Niccolò Mazzuoli. Prezioso anche il contributo della riserva Sara Fruscoloni, pronta a supportare i compagni in ogni fase della competizione.

A guidare i ragazzi in questa vittoriosa trasferta friulana sono stati i tecnici Fabio Giomi e Giancarlo Stringara, il cui lavoro di preparazione tecnica e mentale è stato determinante per raggiungere questo risultato di prestigio.

La vittoria della Coppa dei Centri Giovanili conferma l’eccellenza del vivaio della Compagnia Maremmana Arcieri, capace di formare giovani atleti in grado di competere ai massimi livelli nel panorama arcieristico italiano.