GAVORRANO – Una giornata tra bancarelle, musica e sapori è quella andata in scena nel centro storico del borgo mineraria nella giornata di ieri, 14 dicembre.

Gavorrano anche quest’anno ha ospitato l’atmosfera del Natale con un evento che ha scaldato i cuori di grandi e piccini, organizzato dalla Pro Loco di Gavorrano, con la collaborazione del Comune e della Croce Rossa Italiana.

Da piazza Buozzi alle vie limitrofe i visitatori hanno potuto immergersi in un percorso tra bancarelle artigianali, profumi natalizi e oggetti unici, perfetti per i regali di Natale. Non mancava la possibilità di gustare specialità locali grazie all’area dedicata allo street food, così come la musica dal vivo e la casa di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

Ma la vera novità di quest’anno è stato il presepe vivente che ha coinvolto tutta la comunità.