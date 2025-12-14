GROSSETO – Si ferma a quattro vittorie la striscia di successi del Circolo Pattinatori Grosseto, superato 3-2 dal Sarzana Hockey sulla pista di via Mercurio, al termine di una partita maschia, rimasta aperta a qualsiasi risultato fino alla fine. Il quintetto ospite, per due volte in vantaggio e due volte raggiunto dai gol di Saavedra, ha portato a casa i tre punti grazie a un episodio, una pallina battuta sulla pancia di Francisco Barragan ed entrata in rete sul tiro di Rubio, a poco meno di tre minuti dalla sirena, dopo che i ragazzi di Massimo Mariotti hanno avuto alcune clamorose per mettere la freccia. Tanto di cappello ai liguri che con grinta e fisicità sono riusciti a frenare la corsa della “Big Red Machine” che ha comunque lottato fino all’ultimo per conservare l’imbattibilità.

La prima conclusione, finita fuori, è di Barbieri dopo quarantacinque secondi. Al 3′ passa in vantaggio il Sarzana, Munné s’infila nella difesa grossetana e supera Scarso. Al 6′ Sillero non riesce a deviare in rete un passaggio dalla destra. Nell’azione successiva Sillero serve un assist per capitan Saavedra che da due passi batte Corona per l’1-1.La partita cresce di tono: al 10′ Scarso salva su De Rinaldis, mentre al 12′ Barbieri mette di poco fuori. Scarso deve fare gli straordinari per fermare Manrique al 13′ e poco dopo ferma da campione anche la conclusione di Munné. I liguri aumentano la pressione e il Cp ha difficoltà a uscire dalla propria area, ma la retroguardia e il portiere reggono bene l’urto. Mariotti chiama timeout e la musica cambia immediatamente con la conclusione di Paghi, fermata da Corona. A 3’40 dalla fine del tempo, però, torna avanti il Sarzana con un tiro dalla lunga distanza di Borsi, su quale Scarso non è impeccabile: la pallina passa sotto al braccio ed entra in rete. A sette secondi dall’intervallo Barragan non trova l’attimo giusto per il pareggio.

Al 2′ della ripresa Scarso è bravo a fermare Munné lanciato a rete. Corona risponde al 4′ sulla conclusione di Paghi, che riprova anche al 6′, trovando pronto il portiere rossonero. Al 13′ è Barragan a cercare, senza fortuna, la via della rete. Al 16′, sul decimo fallo di Sarzana, il Grosseto ha la possibilità di pareggiare, ma Corona ferma la punizione di prima di Vargas. Qualche manciata di secondi e gli ospiti rimangono con l’uomo in meno per l’espulsione di Borsi. In power play Corona para due o su Barragan, ma non può fare nulla sulla strepitosa azione orchestrata da Sillero e Barragan e conclusa con una rete al sette di Saavedra. Sulle ali dell’entusiasmo, i Pattinatori sfiorano per due volte il vantaggio con Barragan e con Sillero, che colpisce la parte alta della traversa. Il Sarzana ritrova il vantaggio a 2’48 dalla fine con un tiro di Xavi Rubio che batte sul corpo di Barragan e finisce in rete. Nell’ultimo minuto i biancorossi giocano con l’uomo in più dopo l’espulsione di Tabarelli, ma non riescono a scardinare la difesa avversaria.

I risultati delle altre gare dell’11° turno: Monza-Viareggio 1-3, Forte M.-Lodi 2-3, Novara-Follonica 4-7, Valdagno-Breganze 6-2; domenica Bassano-Trissino, Castiglione-Giovinazzo.

Circolo Pattinatori Grosseto-Sarzana Hockey 2-3

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

SARZANA HOCKEY: Corona, Grossi; Borsi, Manrique, Rubio, Angeletti, Tabarelli, Munnè, Lavagetti, De Rinaldis. All. Sergio Festa.

ARBITRI: Carmazzi e Ferrari di Viareggio

RETI: nel p.t. 2’20 Munnè, 5’57 Saavedra, 22’20 Borsi; nel s.t. 17’55 Saavedra, 22’12 Rubio,

NOTE: espulsi (2′) Borsi, Tabarelli nel s.t.