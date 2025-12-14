GROSSETO – Arriva oltre il 90′ la tredicesima vittoria in campionato del Grosseto (foto di Paolo Orlando). Sul campo della sesta San Donato Tavarnelle i biancorossi mettono su uno 0-1 pesantissimo che vale più sette dal Seravezza, fermato dal Foligno, e più otto dall’Altopascio, sconfitto.
In un’altra gara spinosa i torelli, dopo un primo tempo non entusiasmante, crescono nella ripresa imponendo il loro gioco. Varie occasioni senza fortuna, ma anche buon controllo nelle retrovie, finché solo nel recupero, al 92′, arriva il tocco vincente del bomber Marzierli. E’ la firma su tre punti d’oro, nella penultima fatica del 2025.
SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Torrini, Falconi, Cecchi, Morelli, Sardilli, Ciravegna, Calonaci, Gistri, Rotondo. A disposizione: Gambassi, Alfani, Cellai, Leonardi, Mignani, Morina, Pecchia, Puppato, Senesi. All. Bonuccelli.
GROSSETO: Marcu, DElla latta, Sabelli, Marzierli, Ampollini, Ciabuschi, Brenna, Fiorani, Regoli, Ciraudo, D’Ancona. A disposizione: Romagnoli, Santarelli, Sacchini, Gerardini, Disanto, Riccobono, Benedetti, Gonnelli, Italiano. All. Indiani.
ARBITRO: Pasqualini di Macerata; assistenti Bara e Longarini di Macerata.
MARCATORI: 47′ st Marzierli.