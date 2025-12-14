GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era, foto da una terra che non c’è più, è stata scattata nel 1959 a Grosseto. Quelli che vedete in foto sono i bambini dell’asilo del Cottolengo, che era gestito dalle suore.

Nella foto c’è il parroco, don Ottolini. In prima fila sa sinistra: il 6° è Maurizio Brugi, il 9° il nipote di don Ottolini, il 12° Franca Toncelli, il 17° Antonella Leprai.

Seconda fila da sinistra: 5° Vittorio Tuccio, 15° Tiziana Focacci.

Terza fila da sinistra: 3° Paolo Franceschelli, 4° Roberto Malfetti, 5° Giuliano Della Monta, 13° Rossana Rabieri, 15° Franca Giannini, 16° Cinzia Bigoni, 20° Daniela Cardellini.

Quarta fila da sinistra: 8° Piero Olivo, 9° Enrico Pasquini, 10° Paolo Cavalletto, 12° Carla Bianchini, 13° Grazia Ferroni.

Contattateci

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era