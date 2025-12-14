GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 14 dicembre 2025

Ariete impulsivo: oggi scegli di fare un passo indietro.

Toro rassicurante: sei il punto fermo della giornata.

Gemelli allegro: porti leggerezza ovunque vai.

Cancro sensibile: ma oggi anche più sicuro.

Leone forte: ma oggi dai spazio alle emozioni.

Vergine pacata: sai goderti il momento.

Bilancia, segno del giorno, sarà armoniosa, elegante, affettuosa: oggi porti grazia ovunque.

Consiglio escursione: passeggia tra le stradine del centro storico di Magliano in Toscana, tra vicoli, archi e scorci romantici che parlano la tua lingua.

Scorpione lucido: oggi ti lasci andare senza perdere il controllo.

Sagittario avventuroso: ma oggi scegli una lentezza consapevole.

Capricorno calmo: giornata serena, come piace a te.

Acquario ispirato: ma anche molto empatico.

Pesci profondi: ma oggi sai regalare un sorriso.