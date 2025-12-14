GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 14 dicembre 2025
Ariete impulsivo: oggi scegli di fare un passo indietro.
Toro rassicurante: sei il punto fermo della giornata.
Gemelli allegro: porti leggerezza ovunque vai.
Cancro sensibile: ma oggi anche più sicuro.
Leone forte: ma oggi dai spazio alle emozioni.
Vergine pacata: sai goderti il momento.
Bilancia, segno del giorno, sarà armoniosa, elegante, affettuosa: oggi porti grazia ovunque.
Consiglio escursione: passeggia tra le stradine del centro storico di Magliano in Toscana, tra vicoli, archi e scorci romantici che parlano la tua lingua.
Scorpione lucido: oggi ti lasci andare senza perdere il controllo.
Sagittario avventuroso: ma oggi scegli una lentezza consapevole.
Capricorno calmo: giornata serena, come piace a te.
Acquario ispirato: ma anche molto empatico.
Pesci profondi: ma oggi sai regalare un sorriso.