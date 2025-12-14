GROSSETO – Brutta situazione nella tribuna del Pianigiani a Tavarnelle, con tanto di pronta decisione della società unionista (foto Orlando). “Al termine della gara tra San Donato Tavarnelle e US Grosseto 1912 – questo il comunicato – la società biancorossa ha deciso di non prendere parte alla consueta conferenza stampa a seguito dei gravi e inaccettabili fatti verificatisi in tribuna” a parlare la società biancorossa.

“Alcuni soggetti si sono resi protagonisti di comportamenti offensivi e violenti nei confronti della dirigenza dell’US Grosseto 1912, colpendo in particolare Serena Nosi, compagna del direttore generale Filippo Vetrini, che è stata pesantemente insultata e aggredita con uno schiaffo al volto”.

“La società biancorossa condanna con la massima fermezza quanto accaduto, esprime totale solidarietà e vicinanza a Serena e ribadisce che episodi di questo genere non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il calcio e con i valori che l’US Grosseto 1912 rappresenta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La Società Biancorossa desidera inoltre ringraziare la Società del San Donato Tavarnelle e il suo presidente Andrea Bacci e il patron Fabrizio Fusi per essere immediatamente intervenuti, dimostrando senso di responsabilità e attenzione” conclude la nota.