GROSSETO – L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Grosseto ha 24 nuovi iscritti. Alla cerimonia del “Giuramento di Ippocrate”– nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto – hanno partecipato 22 neo-iscritti all’Albo dei medici chirurghi e 2 neo-iscritti all’Albo degli odontoiatri.

I nuovi medici sono

Camilla Aposti, Francesca Baccheschi, Francesco Bacciarini, Cesare Cataldi, Sara Cirinei, Veronica Cojocaru, Felice Esposito, Marianna Filippeschi, Lucrezia Filippini, Beatrice Gambelli, Giovanna Giugliano, Leonardo Giunta, Milena Konarska, Marco Lucarelli, Martina Mancuso, Riccardo Mugnai, Kacper Piasecki, Melissa Rasi, Mattia Santoro, Chiara Secinaro, Giacomo Stoppa e Gianmarco Valentini. I nuovi odontoiatri sono Leonardo Bulku e Alessandro D’amato.

«Quello che le nostre giovani colleghe e i nostri giovani colleghi pronunciano oggi – ha dichiarato la presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto, Paola Pasqualini – è un giuramento antico in un tempo nuovo.Viviamo in una sanità che cambia con grande rapidità: la tecnologia evolve, l’organizzazione si trasforma, le richieste della società diventano sempre più complesse. Siamo immersi in un mondo di algoritmi, tra intelligenza artificiale e nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche. Ma proprio in mezzo a questo cambiamento dobbiamo sentire sempre più forte la responsabilità e l’importanza del nostro ruolo. Se da una parte fa parte del nostro compito aggiornarsi e studiare ogni giorno, dall’altro abbiamo il compito di custodire ciò che per un medico non potrà mai cambiare: il nostro esserci con presenza e ascolto, con il cuore e la passione per questo lavoro».

«Il giuramento è un impegno a considerare la cura non solo una terapia, ma tempo donato, parola detta con misura, essere con una persona. Il giuramento ribadisce che l’etica non è un accessorio della professione ma la sua radice. Siamo consapevoli che la sanità del futuro avrà bisogno di nuove competenze e nuove forme di collaborazione ma occorre ricordare che le persone avranno sempre più bisogno di medici capaci di essere umani. Se la medicina del futuro sarà diversa, la cura, quella vera, sarà sempre la stessa».

L’Ordine ha consegnato un riconoscimento anche agli iscritti che hanno celebrato il cinquantesimo e il sessantesimo anniversario dal conseguimento della laurea.

50 anni:

Talal Alhusaini, Vincenzo Alvino, Antonio Andrei, Claudio Badii, Massimo Barbini, Anadia Caterina Bau’, Mirco Bindi, Cecilia Bonacchi, Guido Checcacci. Marco Ciacci, Giuseppe Francesco Corlito, Claudio Ercoli, Sergio Frangioni, Giovanni Giacalone, Leandro Giuliani, Sergio Golia, Laura Incandela, Sebastiano La Rocca, Massimo Lauretti, Pier Giorgio Londini, Guido Marini, Leonardo Massai, Luca Massanti, Fabio Maria Mattei, Riccardo Motta, Franco Onorato, Tosca Papalini, Claudio Paradiso, Valter Ricceri, Enrico Senis, Marco Severi, Franco Simoni, Lorenzo Zauli, Nello Zei.

60 anni:

Marcello Busso, Antonio Galati, Roberto Giorgetti, Maria Luisa Lenci, Luigi Nerucci, Giuseppe Ruffini, Silvano Servi, Giuseppe Tamburro.

La giornata del “Giuramento di Ippocrate” è stata anche l’occasione per premiare le composizioni vincitrici del concorso di poesia #lapoesiasalvalavita organizzata dall’Ordine per i propri iscritti, come ormai da tradizione nell’ambito dell’iniziativa annuale “Ippocrate nell’arte”. Primo classificato Bernardino Tartaglia con “Nel verso mi ritrovo”, secondi a pari merito Paolo De Cesaris con “La spuma del tempo” e Enzo Mustacchiocon “Interno notte”, terzo Giuseppe Francesco Corlito con “Chi salva una vita salva il mondo”. Premio speciale dell’Ordine a Carlo Chisci con “A Robberto er Madonna”. La giuria era composta da Paola Pasqualini, Fulvia Perillo, Elena Deserventi, Giuseppina Scotti, David La Mantia, Elisabetta Giorgi e Enrico Bistazzoni. A interpretare le poesie vincitrici è stata Laura Ormezzano, con una lettura magistrale di David La Mantia. Tutte le composizioni saranno pubblicate sui canali social (Facebook e Instagram) e sul sito web (www.omceogrosseto.it) dell’Ordine.

Il Consiglio direttivo dell’Ordine è composto da Paola Pasqualini (presidente) Mario Zuccarello (vicepresidente), Francesca Bondi (segretario), Giovanna Abate (tesoriere), Maria Angela Bernardi, Andrea Bramerini, Cristina Cianchi, Alessandro De Palma, Simone Geraci, Carlo Paoli, Fabio Pallari (consiglieri). La commissione dell’Albo odontoiatri è composta da Carlo Paoli (presidente), Fabio Pallari, Pietro Giovannini, Gianluca Matteo Mocciola e Alessandro Vichi.

Il Collegio dei revisori dei conti: Raffaele Pia (presidente), Marco Iovine e Fulvia Perillo (effettivi), Michele Barrasso (supplente). Segreteria dell’Ordine: Silvia Curioni e Paola Donato.